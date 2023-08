Faenza, Cisco dei Modena City Ramblers protagonista del primo "Martedì d'estate" di agosto

Hanno preso il via a Faenza i "Martedì d'estate" d'agosto, rassegna a cura di AudioCoop con Faenza C'entro, Coldiretti e Casa della Musica di Faenza. Diversi i momenti che hanno caratterizzato la serata d'esordio. Dalle 17.30 il mercato di Campagna Amica di Coldiretti ha proposto la degustazione di miele prodotto da apicoltori del territorio, che hanno raccontato e descritto la loro attività. A seguire si sono tenuti due esibizioni musicali, organizzate dal Consorzio Faenza C’entro.

Il primo, ospitato in Piazza del Popolo, ha visto salire sul palco Fabrizio Caveja e Olivia Dalbon che attraverso cori e percussioni hanno intonato un suggestivo concerto formato da echi battistiani miscelati ad una forte contaminazione nera. A seguire, in Piazza Martiri della libertà, nell’area di fronte al Bar Al Moro, ha avuto luogo la seconda edizione di "Betlemmethon", maratona musicale a cura del Mei (Meeting etichette indipendenti), a sostegno del'associazione La Piccola Betlemme. La serata ha visto anche il Concerto Speciale di Faenza Rock per celebrare i 40 anni di formazione del gruppo con l’ospite Cisco dei Modena City Ramblers.

Si proseguirà martedì 8 agosto con gli Alluvionati del Liscio e Roberta Cappelletti, il Ferragosto sotto le Stelle con due appuntamenti (il 14 agosto il Trio Italiano e Vittorio Bonetti e il 15 agosto o'Old Folk Rock con gli Old Stories e gli scrittori faentini Fabio Mongardi, Omar Fabbri, Stefano Cooradini e Annalisa Fabbri). Il 22 toccherà ai giovani emergenti Beart insieme ai musicisti di Artistation e Scuola Sarti e ai 4Reasons, mentre il 29 agosto si chiude con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e l'anteprima del libro Faenza, Tieni Botta!

“I Martedì d’Estate” di agosto sono organizzati dal consorzio Faenza C’entro con il supporto di Wap Agency, in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica. La cabina di regia è a cura di Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, la kermesse si avvale della collaborazione di Materiali Musicali, Rumore di Fondo, Audiocoop. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.