L'apicultore cervese ha vinto una "Goccia d'oro" grazie al suo miele di radicchio

Arriva una Goccia d'Oro anche per Cervia all’edizione 2021 del concorso Grandi Mieli d’Italia. La guida ai Grandi Mieli d’Italia del 2021 comprende ben 373 mieli premiati con Una, Due o Tre Gocce d’Oro, fra i 1.067 mieli partecipanti. Il premio “Tre Gocce d’Oro” è stato attribuito per la prima volta nel 2003 quale valutazione finale dei mieli partecipanti al Concorso Grandi Mieli d’Italia. I mieli partecipanti al concorso vengono valutati e analizzati (analisi organolettiche, fisico-chimiche, melissopalinologiche) e i risultati della valutazione vengono comunicati ai partecipanti in modo che possano migliorare in futuro le qualità dei mieli prodotti.

Tutte le regioni italiane sono state rappresentate all'edizione 2021: quelle con il maggior numero di campioni sono state Sardegna (156 campioni), seguite da Lombardia (142 campioni), Puglia (111 campioni), Abruzzo (101 campioni) e Piemonte (91 campioni). I campioni riguardano ben 54 mieli uniflorali e 2 tipologie di millefiori (millefiori e millefiori di alta montagna delle Alpi). Fra i premiati anche l’apicultore cervese Cesare Brusi che ha vinto Una Goccia d'oro grazie al suo originale miele di radicchio.

"Sono molto soddisfatto del riconoscimento ottenuto per il miele di radicchio che è stato premiato nella “sezione Millefiori”. Da anni ricerco le fioriture più particolari per produrre mieli speciali - ha commentato l’apicultore Cesare Brusi - Per un apicultore vincere Una Goccia d’oro è una grande soddisfazione dopo quarant’anni di lavoro e studio sul mondo delle api. In passato avevo già vinto Due Gocce d’oro per il miele di acacia della collina romagnola. Vincerlo sul radicchio mi dà molta soddisfazione perché ho iniziato la raccolta di radicchio quando ancora era in vita mia mamma Rosina e insieme abbiamo scoperto questa fioritura importante che è di nicchia. Il radicchio verde da seme, la mattina colora i campi di azzurro mentre a mezzogiorno i fiori si chiudono. Questo permette alla fioritura del radicchio di durare più a lungo rispetto ad altre fioriture perché durante le ore calde si protegge. Alla mattina raccoglie la rugiada della notte e quando il sole è forte si chiude per proteggersi. Per questo lo considero un fiore intelligente. Inoltre, il seme di radicchio viene prodotto principalmente in Romagna ed esportato in tutto il mondo. Quindi è un grande onore aver vinto un premio così importante, per un miele di nicchia, che diventa quindi una eccellenza non solo cervese ma romagnola. Dal 1890, anno nel quale nonno Albino iniziò l’attività di apicultura, ad oggi le Gocce d’oro per l’acacia e il radicchio sono i primi premi vinti dall’apicultura Brusi".