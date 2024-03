Dalla Romagna al resto d'Italia: un menu di Pasqua da leccarsi i baffi

Come ogni festa "comandata" che si rispetti, anche la Pasqua chiama con sè la voglia di cibo buono, sano e della tradizione. Per un menu da leccarsi i baffi sono tante le ricette tipiche di questo periodo, con stimoli per le papille gustative che arrivano da ogni parte d'Italia. Ricette da imparare e rielaborare nella vostra cucina.

Primi e torte salate

Pasta fresca, ragù, besciamella e un tocco di "verde". Si parte dall'Emilia Romagna con una ricetta che arriva proprio dal capoluogo di Regione: le Lasagne verdi alla bolognese sono una specialità in cui a uno strato di pasta sfoglia agli spinaci se ne sovrappone uno di ragù e besciamella, dando vita a una soffice bontà che si scioglie in bocca.

Arriva dalla Liguria un altro cavallo di battaglia del periodo pasquale: si tratta della Torta Pasqualina che si prepara con farina, bieta, ricotta, uova e vari tipi di formaggi. In Valle d'Aosta si mangia invece la Crescia di Pasqua, una torta a base di formaggi stagionati, uova, olio e pepe nero che si trova in una versione molto simile anche nelle Marche. Arrivano dalla Sardegna i Pillus, strisce di pasta di semola che si possono condire con ragù e spezzatini di carne di capra, maiale o coniglio.

Secondi

Torniamo in Romagna con una specialità tipica del territorio: l’Agnello con piselli e pancetta. Un piatto che non manca quasi mai, perchè altri preferiscono il coniglio alla cacciatora. Ma l'agnello si può preparare anche come Arrosto con la coratella, specialità tipica del Lazio e di alcune zone dell'Umbria. O ancora si bagna con il barolo e diventa un delizioso Brasato direttamente dalla tradizione Piemontese.

Per contorno potete provare l'Insalata pasqualina del Veneto (a base di asparagi, gamberetti e uova di quaglia) oppure i Piselli alla fiorentina, una curiosa ricetta toscana in cui la dolcezza dei legumi si abbina all'aroma della pancetta.

Dolci

Il viaggio goegrafico-culinario termina al Sud con i dolci di Pasqua. Partiamo da un must della tradizione, che dalla Campania è andata in tutto il mondo: la golosissima Pastiera napoletana, a base di pasta frolla, ricotta, uova e canditi; ci sono poi i taralli e le scarcelle tipiche della Puglia, mentre dalla Calabria giungono le Pitte con niepita: gustosi ravioli dolci a forma di mezzaluna, fatti con farina, zucchero, acqua e strutto. Dalla Sicilia invece arrivano le ricette dello Zuccotto Pasquale (che si fa con pan di Spagna, panna fresca, cioccolato fondente e canditi) oppure, sempre con protagonista la ricotta, le cassatedde o cassatine (fatte con farina, uova, ricotta, zucchero e cannella).