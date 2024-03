Un murale sull'ex casa colonica contro la guerra in Palestina. L'artista: "Si spezzano i sogni dei bambini"

Un bambino affranto, dipinto in bianco e nero, che appoggia la testa sulle ginocchia, mentre è seduto a terra in una stanza spoglia. Dalla sua figura parte un balloon, come in un fumetto: è la sua immaginazione che lo ritrae giocoso in un coloratissimo campo fiorito. Così Erica Bellini e sua figlia Sara Aceti, artiste ravennati, vogliono sensibilizzare su quanto l'orrore della guerra distrugga prima di tutto le vite dei bambini. E lo fanno attraverso una loro opera, un murale che andrà a riqualificare la parete di una vecchia casa colonica abbandonata su via del Confine, a Montaletto, a ridosso tra i territori di Cervia e Cesenatico.

Ad aiutarli in questa iniziativa è un altro cervese, Andrea La Biunda, ispiratore dell'iniziativa. Il murale è quasi terminato e sarà inaugurato sabato 6 aprile. Di questo progetto, spiega Erica, "mi preme che venga messo al centro il suo messaggio. Siamo cittadini comuni, una famiglia, una piccola goccia nell'oceano. L'opera disegnata è dedicata nello specifico ai bambini palestinesi, che oggi in particolare vengono dilaniati dalle bombe. E si trovano immersi in una guerra che spezza il loro futuro e il loro diritto di sognare".

L'iniziativa, precisa Erica, non è spinta da appartenenze partitiche o associazioni. "Il nostro scopo, realizzando il murale, è solo quello di sensibilizzare le persone. È il nostro modo di alzare la voce dell'indignazione e della protesta".

Erica è diplomata all'Istituto d'arte per il Mosaico di Ravenna e ha già realizzato numerosi lavori nel territorio. "Adoro lavorare con i ragazzi nelle scuole - racconta - nasco come mosaicista, ma nell'ultimo periodo ho scelto di esprimermi sui muri, dove libero emozioni e sentimenti". Sua figlia Sara, invece, frequenta il secondo anno della Scuola Internazionale Comics di Reggio Emilia. "Anche lei, oltre a studiare e disegnare fumetti partecipa ai contest dove si realizzano murales. I più recenti - conclude Erica - li abbiamo realizzati insieme nel bellissimo Borgo di Sante Marie, in Abruzzo, in provincia dell'Aquila".