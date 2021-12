A Natale sapori di qualità: la classifica dei migliori panettoni secondo Altroconsumo

Sulla tavola natalizia uno dei protagonisti immancabili è il panettone. Il gustoso dolce delle feste è sempre acclamato durante il Natale, ma quando si tratta di acquistare si cerca anche la qualità. Così torna puntuale anche quest'anno la classifica di Altroconsumo sui panettoni. Un test che conduce in laboratorio 12 diversi panettoni per scovare i più buoni in circolazione.

Dopo aver assaggiato tutti i prodotti presi in esame, i giudici hanno decretato i migliori panettoni prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. "La vera notizia - commentano gli esperti di Altroconsumo - è che possiamo portarci a casa un buon dolce spendendo poco più di 5 euro". Ed ecco quindi la classifica 2021 completa.