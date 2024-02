Un viaggio tra i suoi mondi sospesi: esce "Colla", nuovo singolo di Arianna Pasini 

Un lavoro tra equilibrio compositivo e un attento la voro di sound design. Sono le caratteristiche che conferma avere nella sua musica la ravennate Arianna Pasini nel suo nuovo singolo "Colla", in uscita il 23 febbraio. L'artista non perde l'abitudine di condurre chi ascolta i suoi brani sospesi nei suoi mondi. Nella sua metafora, la "Colla" è un blocco, anche per la stessa autrice, nell'affrontare le emozioni contrastanti della vita.

L’artista ravennate conferma il suo stile fatto di testi semplici con parole ripetute, per focalizzare l'attenzione sui dettagli. A livello sonoro Arianna Pasini è solita inserire nei pezzi un piano e un moog leggermente fuori intonazione, come avviene anche in "Colla". A questi si aggiungono una chitarra acustica brasiliana anni ‘70, un contrabbasso e un chalumeau (antenato dell’oboe). Ad affiancare il suono sporco del piano e del moog, intervengono sporadici sintetizzatori e una batteria elettronica connotati da uno stile lo-fi, per un tappeto sonoro di sogni lucidi.

La live session che accompagna l’uscita di "Colla" include anche i singoli precedenti, "Burrone" e "Tempo". Durante la performance l’artista è supportata dalla sua formazione live da Erica Terenzi (Be Forest) e Michael Barletta (Lantern, Generic Animal).

"Colla" è il terzo singolo estratto da "Verso una casa", album d’esordio in uscita il 15 marzo 2024 per Brutture Moderne, Crinale Lab e Urlaub Dischi, con il sostegno di Emilia Romagna Music Commission e distribuito da Believe Italia. Il disco verrà presentato live al CISIM di Ravenna il 15 marzo 2024 e all'Arci Bellezza di Milano il 17 marzo 2024.