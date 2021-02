Tre pasticcerie ravennati in gara nella puntata di "Cake Star"

Va in onda venerdì 19 febbraio alle 21.20 su Real Time la puntata tutta ravennate di “Cake Star”, il talent show dedicato al mondo della pasticceria. Nella nuova puntata il pasticciere Damiano Carrara e l’attrice comica Katia Follesa andranno a conoscere il lavoro di tre note attività del centro storico ravennate.

Protagonisti della gara culinaria del popolare programma televisivo sono infatti la Pasticceria Dante di via Port’Aurea, la Veneziana di via Salara e la Pasticceria Ferrari di via Gordini.