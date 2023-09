Hanno portato in alto il nome della città: premiate a Russi la storica dirigente scolastica e la docente universitaria 

È andata in scena domenica mattina la classica consegna dei premi “Amico per Russi” e “Artoran a Ross”, indetti dal Comune e dalla Pro Loco cittadina per dare merito a chi, con la sua opera, si è distinto e ha portato in alto il nome della comunità. A essere premiata con l'"Amico per Russi" è stata Donata Utili, insegnante e dirigente scolastica, mentre l'"Artoran a Ross", che premia i cittadini russiani che vivono lontano, è andato a Maria Rita Bentini, studiosa e di storia dell'arte e docente universitaria. La cerimonia si è svolta nell'ambito della Fira di Sett Dulur.

Diplomata all'Istituto Magistrale di Forlì, specializzata presso la Scuola Magistrale Ortofrenica (Università di Urbino per insegnamento alunni disabili), nel 1976 Donata Utili è entrata in ruolo come insegnante elementare in provincia di Ravenna. Dal 1982 ha iniziato a insegnare a Russi in una classe a tempo pieno. Laureata in Pedagogia nel 1986, dal 1987 al 1992 è stata coautrice di 13 libri di testo per la scuola elementare per la Casa Editrice F.lli Fabbri di Milano. Dal 1989 al 1993 è stata operatrice psicopedagogica presso la Direzione Didattica di Russi. Nel 1993 ha vinto il concorso direttivo di scuola elementare ed è stata assegnata alla sede di Mezzano (Ra), successivamente al V Circolo di via Caorle e al III Circolo di via Pascoli, a Ravenna. Nel 2000 è passata al ruolo di dirigente scolastico all'istituto comprensivo di Mezzano Ravenna Nord e dal 2005 al 2009, anno di pensionamento, all’istituto comprensivo di Russi. È stata insegnante volontaria alla Scuola di Italiano per stranieri presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi e da gennaio 2011 a tutt’oggi è volontaria al Centro d’Ascolto Caritas. Ha collaborato alla realizzazione della mostra dal titolo “Elementare... Russi – Tracce di Memoria”, in occasione del 50° della Scuola Elementare di Russi nel novembre 2011; ha curato la ricerca di materiale e la relazione in occasione del 25° del Centro Sociale Culturale Porta Novam per cui svolge il ruolo di guida a mostre d’arte nel territorio e organizza a gite e viaggi.

Maria Rita Bentini, invece, con i propri studi in storia dell'arte, nei suoi diversi linguaggi e nelle sue diverse sfaccettature e con il suo impegno accademico, ha contribuito allo sviluppo degli studi tra storia e contemporaneità, affiancando ricerche storico-artistiche alla critica d'arte. Dopo la laurea in Lettere Moderne con indirizzo storico-artistico presso l'Università degli Studi di Bologna, Maria Rita Bentini ha conseguito la specializzazione in Storia dell'Arte nello stesso ateneo. Ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Urbino e dal 1994 a oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna; insegna inoltre all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Tra le attività e le collaborazioni in corso, o recentemente svolte: Coordinatrice Erasmus e Relazioni Internazionali dell'Accademia di Bologna (dal 1994), Comitato artistico-organizzativo “Ravenna 2019 Città candidata Capitale europea della Cultura” (2010-2014), Coordinatrice didattica dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna (2008-2011), Ispettore onorario della Soprintendenza per i Beni artistici e storici per la Provincia di Ravenna (nomina del 2003). E’ co-curatrice di “Plutôt la vie… plutôt la ville” Premio Roberto Daolio per l'arte pubblica (dal 2014). Divide i suoi interessi tra storia e contemporaneità, affiancando ricerche storico-artistiche alla critica d'arte. Come storica dell'arte ha scritto saggi, monografie, partecipato a convegni, ha inoltre preso parte a progetti di ricerca e ha coordinato progetti di restauro in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici di Bologna. Nel versante della critica d'arte ha co-curato No border, ciclo di rassegne dedicate all'arte dell'ultima generazione per il Museo d'Arte della Città di Ravenna (S. Maria delle Croci, dal 2000 al 2005-2006) con Serena Simoni e Claudio Spadoni; ha collaborato con Ram, concorso giovani artisti Ravenna (2001-2019), nell’ambito del circuito nazionale G.A.I e della Biennale Giovani artisti della Romagna.