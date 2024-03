Zaino in spalla e guanti alle mani: con i volontari si ripulisce la spiaggia di Tagliata

Via plastica e rifiuti dalla spiaggia insieme ai volontari. Domenica 7 aprile è in programma l’iniziativa dal titolo “Mare Pulito”, organizzata sull’arenile di Tagliata da Metodo71 e dal Comitato Cittadino di Tagliata contro il degrado e per l’ordine pubblico. Due realtà diverse accomunate dallo stesso obiettivo: la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di una cultura eco-sostenibile.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è dalle 10 alle 12, con punto di ritrovo al bagno Benvenuti n.20 di Tagliata di Cervia. All'evento parteciperà l'esperto naturalista Maurizio Pascucci, presidente della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena che terrà un breve intervento sull’importanza della salvaguardia del mare.

Come riferiscono, infatti, gli ultimi report di Legambiente “sono ancora tanti, troppi, i rifiuti sulle nostre spiagge, di cui una grande percentuale sono composti da plastica, un materiale che non si dissolve mai. Per questo il suo impatto sull’ecosistema è devastante. E anche sulla nostra salute, visto che le micro-plastiche hanno ormai contaminato la catena alimentare”.

L’evento del 7 aprile si svolge anche nell’ambito delle iniziative legate al “Manifesto Green” che M71 ha adottato a partire dal 2022: “Crediamo in un mondo sostenibile - si legge nello statuto -. Ognuno di noi può giocare un ruolo centrale per promuovere la sostenibilità sociale e ambientale. E questo manifesto indica la nostra rotta”.

Per partecipare all’evento è davvero semplice basta iscriversi contattando la segreteria di M71 (0547-80645) e prenotando il kit per la pulizia (uno zainetto che include guanti per la sicurezza e un sacchetto biodegradabile per la raccolta).