A Carnevale le tagliatelle diventano dolci: la ricetta di un immancabile piatto della tradizione

Sembra una tagliatella, ma non va servita col ragù. A Carnevale sulle tavole dei romagnoli non possono mancare le tagliatelle dolci che, proprio come i tortelli dolci, riprendono un primo piatto di successo per creare una nuova goloseria. Croccanti e saporite, queste striscioline zuccherose ricordano anche nella prima parte delle preparazione le celebri tagliatelle. Vediamo dunque come prepararle.

Ingredienti

2 uova

200 gr di farina

4 cucchiai di zucchero semolato

1 arancia non trattata

olio di semi q.b.

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Impastare la farina con le uova e poi tirare la sfoglia di spessore medio. Quindi cospargere con zucchero semolato e con la buccia dell’arancia grattugiata. Arrotolare la pasta come per le tagliatelle e tagliare mantenendo una larghezza di circa 1 cm. Lasciando la sfoglia arrotolata, mettere le tagliatelle a friggere in olio di semi, poi scolare su carta assorbente. Per il tocco finale, come nelle ricette precedenti, basta cospargere con zucchero a velo.