Matrimonio da sogno: una wedding planner ravennate premiata nuovamente ai 'Wedding Awards'

La Wedding planner Sara Penazzi, di Bagnacavallo ma residente a Forlì, vince per il secondo anno consecutivo i Wedding Awards. Ogni anno Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia, stila la classifica dei migliori professionisti del settore, premiando organizzatori, acconciatori, truccatori, videomaker, fotografi e tanto altro. Con un punteggio tondo di 5 su 5 su tutte le categorie, Sara è la wedding planner più votata in tutta la provincia.

“Nonostante il premio sia indubbiamente importante, ciò che mi riempie di gioia è il fatto che a votarmi siano stati proprio i miei sposi”, dice Sara. Matrimonio.com per i suoi “Oscar” infatti affida le votazioni solo a chi del servizio ne ha realmente usufruito: in questo modo non c’è trucco e non c’è inganno, solo chi ha vissuto l’esperienza può lasciare la propria opinione esprimendo il suo gradimento o meno. “Desidero ringraziare di cuore tutte le coppie che mi hanno scelta e si sono affidati a me per l’organizzazione del loro giorno più bello, leggere la loro felicità sulle recensioni è per me la più grande delle soddisfazioni”

Il premio è anche l’occasione per tracciare un bilancio del settore nuziale in Italia: nel nostro paese il 2023 ha visto il numero di matrimoni celebrati in leggera crescita, sia per quanto riguarda quelli civili che quelli religiosi. La vera sorpresa è invece arrivata dal Destination Wedding, ovvero dal trend che arriva dall’estero e che vede tante coppie straniere sposarsi in Italia, per godere di un cibo favoloso e di location da sogno.