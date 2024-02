Ancora pochi giorni per partecipare a "LuceNera", il concorso che premia gialli, triller e racconti di fantascienza

Mancano ancora pochi giorni (Il termine scade il 15 febbraio) per partecipare al IX concorso nazionale "LuceNera", che premia i migliori racconti di genere horror, fantascienza, fantasy, thriller, gialli. Le opere vincitrici saranno pubblicate in un libro che avrà regolari codici ISBN e EAN e che verrà distribuito a livello nazionale dai nostri distributori.

Il racconto non deve superare le 10 cartelle dattiloscritte (1 cartella = 30 righe di 60 battute, circa). Sono ammesse eccezioni qualora gli elaborati oltrepassino di poco il limite fissato.I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Per inediti si intendono racconti che non siano stati pubblicati all’interno di libri in versione cartacea o elettronica, dotati di regolare codice ISBN. Sono da considerarsi invece inediti, e possono quindi essere inviati, quei testi che siano stati auto-pubblicati dall’autore (anche tramite servizi quali ilmiolibro.it e simili). Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi. Possono partecipare autori sia italiani che stranieri. I racconti non devono riportare riferimenti a persone reali e qualora trattassero vicende realmente accadute, anche se romanzate, nomi e luoghi devono essere modificati in modo che nessuno si possa riconoscere o possa essere riconosciuto da terzi, in modo che non vengano lesi i diritti di nessuno.

I concorrenti devono mandare il racconto via mail in allegato word. Il file dovrà essere nominato con nome e cognome dell’autore e titolo del racconto. Nell’allegato word, dopo il titolo devono essere riportate le generalità dell’autore: nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail. I racconti devono essere inviati al seguente indirizzo mail: concorsolucenera@libero.it.

La partecipazione al concorso è gratuita e non è prevista alcuna tassa di lettura. Gli autori selezionati per la pubblicazione, si impegnano però ad acquistare almeno una copia del libro che verrà stampato da Sensoinverso Edizioni (il pagamento dovrà avvenire prima dell'uscita dell'antologia, e verrà richiesto per e-mail dall’Editore). Il prezzo di copertina del libro verrà determinato in base al numero di pagine, e andrà da un minimo di 11 euro a non oltre 17 euro.

A tutti i partecipanti, verrà inviata una mail con il responso della Giuria. I racconti vincitori verranno pubblicati da Sensoinverso Edizioni in un libro, il cui titolo verrà preso da uno dei racconti selezionati. Verrà inoltre riportato il logo LuceNera 2024. Il libro verrà messo in vendita sul sito di Sensoinverso (www.edizionisensoinverso.com), nelle librerie che ne faranno richiesta tramite i distributori nazionali, alle fiere della piccola e media editoria cui parteciperà l'Editore e sui principali book-stores online. Per informazioni, scrivere a concorsolucenera@libero.it.