Ravenna sugli scudi a Miss Curvyssima con sette ragazze selezionate per la finalissima nazionale

È Ravenna uno dei territori più rappresentati alla finalissima di Miss Curvyssima 2023, che si tiene sabato alle 19 all'arena del Fico Eataly World di Bologna. Sono ben sette le finaliste tra capoluogo e provincia. Si tratta Jenny Fortini, Chiara Decolori, Diana Ionela Niculae, Ioana Caterina Niculae, Asia Cimatti, Mirela Dema. Ideato da Samantha Togni, il concorso Miss Curvyssima, giunto alla settima edizione, continua a portare in passerella donne che sfidano gli stereotipi convenzionali di bellezza. Questo spettacolo non è solo un concorso di bellezza, ma un viaggio trasformativo che celebra la fiducia in se stessi e l'inclusività. Nelle intenzioni degli organizzatori, infatti, il concorso si propone non solo come competizione, ma anche come espressione di solidarietà e sostegno tra le partecipanti. Attraverso un percorso fatto di sfide e sostegno reciproco, si spiega, le concorrenti hanno scoperto la loro vera forza e bellezza condividendo un cammino comune di crescita personale e di incoraggiamento le une con le altre. La finale di Miss Curvyssima, a ingresso libero, è condotta da Fabrizio Cremonini. La direzione artistica è a cura di Samantha Togni.