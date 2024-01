Dopo l'alluvione la ripartenza: oltre 100 spettatori di media a film per il "Moderno"

Sono migliaia gli spettatori che hanno ripreso a frequentare il Cinema Moderno di Castel Bolognese dalla sua riapertura, dopo le devastazioni dell'alluvione. Una struttura che è riuscita a ripartire grazie anche al supporto della comunità, con una serie di iniziative che hanno permesso il ritorno in sala da novembre degli appassionati.

Nell'ultimo ciclo si sono registrati 142 spettatori per “Wonka”, 137 per “Comandante”, 124 per “Prendi il volo”. E ancora, “Ferrari” 115 e “Io Capitano” 102. “C’è ancora domani” addirittura 670 spettatori (in 6 proiezioni). Sono lusinghieri i numeri di una sala che anche nell’ultimo ciclo di film ha registrato una media di spettatori oltre quota 100, a conferma dell’affetto del pubblico e della qualità della programmazione offerta.

La nuova programmazione, dopo “Wonder – White bird”, per ricordare la Giornata della memoria (ingresso unico 4 euro), tra sabato 27 e domenica 28 gennaio propone l’attesissimo “50 km all’ora” con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Tra gli altri titoli in programma, per i giovedì d’essai sono in calendario “Cento domeniche” (1 febbraio), “La chimera” (8 febbraio), “Anatomia di una caduta” (15 febbraio), “La lunga corsa” (22 febbraio, sarà presente in sala il regista Andrea Magnani) e “Foglie al vento” (29 febbraio).

Nei week end ricordiamo “Perfect days” del grande Wim Wenders (sabato 3 e domenica 4 febbraio), “The holdovers, lezioni di vita” (sabato 24 e domenica 25 febbraio). Un occhio di riguardo, come sempre, alla programmazione per i più piccoli, la domenica pomeriggio in collaborazione con l’Associazione Genitori: “Acquaman e il regno perduto” (28 gennaio alle 14.30), “Wish” (18 febbraio alle 14.45). Martedì 27 febbraio verrà inoltre riproposto, con ingresso a offerta libera, il documentario “Angelo Minarini, una vita in due ore” di Francesco Minarini.