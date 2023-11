Il cinema Moderno riapre dopo l'alluvione: "Un miracolo reso possibile da volontari e donatori"

"Il Moderno Re-Vive": questo è il titolo di una serata di grande emozione, quella di sabato 11 novembre, che vedrà la riapertura ufficiale del cinema Moderno a Castel Bolognese, devastato dall’alluvione dello scorso maggio. "Un piccolo miracolo reso possibile grazie all’abnegazione dei volontari che ruotano attorno all’infaticabile Ilario Olivi e ai sostenitori grandi e piccoli, pubblici e privati, singoli o in gruppo, che con le loro donazioni hanno consentito la ricostruzione e la rinascita del gioiellino culturale e aggregativo castellano", spiega lo staff del cinema. La riapertura è infatti anche frutto del successo della campagna di crowdfunding con la quale, in poche settimane, sono stati raccolti oltre 26mila euro, a dimostrazione dell’affetto e del riconoscimento che il cinema Moderno si è guadagnato sul campo nel corso degli anni. "Amicizia, sostegno, lavoro e volontà sono infatti le parole d’ordine che hanno determinato il raggiungimento di un traguardo tutt’altro che scontato, la riapertura e il rinnovo della sala - sottolinea lo staff del Moderno - I lavori di ristrutturazione, durati diverse settimane, hanno riguardato il ripristino del basamento esterno, la pulizia dei locali, gli arredi dell’ingresso e della sala, l’acquisto della nuova caldaia e, soprattutto, l’acquisto e la posa in opera delle nuove 120 poltroncine che daranno un nuovo look al Moderno".

Riparte la programmazione del cinema

Sabato a partire dalle ore 20 si svolgerà quindi la cerimonia di inaugurazione, con rinfresco, brindisi e saluto ufficiale delle autorità e ringraziamenti ai sostenitori. Seguirà, alle 21, la proiezione di “Una commedia pericolosa” di Alessandro Pondi, che sarà replicata domenica alle ore 17 e alle ore 21 con la presenza in sala del regista. La serata di sabato 11 novembre avrà comunque un’anteprima, giovedì alle 21, con la preapertura della stagione cinematografica affidata al documentario “Tiziano Terzani: il viaggio della vita” di Mario Zanot, che sarà presente in sala.

La programmazione proseguirà poi con “Felicità” (giovedì 16 novembre), “La favorita del re” (sabato 18 e domenica 19 novembre), “Killers of the flowers moon” (sabato 25 e domenica 26 novembre), “Redenzione” (giovedì 30 novembre, incontro in sala con la regista Maria Martinelli), “C’è ancora domani” (sabato 2 e domenica 3 dicembre) e “Oppenheimer” (giovedì 7 e venerdì 8 dicembre). Appuntamenti speciali martedì 14 novembre alle 21 con “Italian victory 1944-45”, domenica 19 novembre alle 14.45 con il film per ragazzi “Paw patrol”, giovedì 23 novembre alle 21 con “Anche io” (in collaborazione con il Comune per ricordare la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne) e martedì 28 novembre alle 21 con “Un’avventura sul tetto – l’avventura di Tele Modigliana” del regista forlivese Alessandro Quadretti.