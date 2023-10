Vini di qualità: il Gambero Rosso 'incorona' un locale della provincia ravennate

Arriva puntale la fotografia autorevole ed aggiornata della ristorazione italiana: è Ristoranti d’Italia 2024, la nuova Guida del Gambero Rosso giunta alla sua 34esima edizione. Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani. Ma tra le realtà segnalate ce ne è anche una della provincia di Ravenna.

Tante le eccellenze in Emilia-Romagna che ha una tradizione enogastronomica tra le più apprezzate al mondo: sono 142 i locali inseriti nella Guida, 18 le novità, con una distribuzione omogenea in tutte le province, seppur Bologna, Modena e Parma dominano sulle altre. E invece trai wine bar che viene sottolineata la ricchissima selezione di bottiglie e di offerta al calice che La Baita, storica insegna di Faenza, accompagna con una cucina autenticamente romagnola e che la porta a essere eletta unica "Tre Bottiglie" per la regione e a ricevere il Premio Speciale Masottina per la Migliore Proposta al Bicchiere al Wine Bar.