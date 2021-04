Ginnastica ritmica, la Saga Alfonsine conquista due podi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Domenica 11 aprile a Savio di Cervia si è svolta la seconda prova regionale LB 1 di Ginnastica Ritmica che ha visto scendere in pedana le ginnaste più grandi della Saga Alfonsine. Le ragazze si sono distinte anche questa volta in un momento a dir poco difficile per lo sport vista la situazione Covid. Nella categoria J2 Linda Bertozzi conquista la medaglia di bronzo e Bedeschi Ilaria la sesta posizione nella stessa categoria. Elisa Farina già a podio nella prima prova, si distingue col punteggio più alto al corpo libero e vola anche lei sul terzo gradino del podio assoluto di giornata. Le gare non si fermano e il prossimo weekend gareggiaranno le altlete più giovani nella seconda prova del campionato LA1.