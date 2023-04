Un 1° Maggio di corsa nella natura, attesi in centinaia per prendere parte al Krash Trail

Faenza si prepara per un 1° Maggio molto particolare, all’insegna della corsa nella natura, della cura della propria salute accoppiata alla scoperta di scenari affascinanti. E’ questo e molto altro il Krash Trail che andrà in scena lunedì, una manifestazione diversa che ha sì un aspetto agonistico, ma che guarda soprattutto alla promozione del trail, pur in un weekend lungo dove le manifestazioni offroad sono prolificate.

Il Krash Trail mantiene intatte le sue caratteristiche anche se gli organizzatori della Leopodistica hanno deciso di ridurre la distanza lunga, portandola a 33 chilometri per 1.600 metri proprio per allargare il più possibile il bacino di appassionati in grado di affrontarlo. Non va dimenticato l’aspetto particolare del percorso, disegnato sui calanchi, sentieri di montagna dove il terreno sembra quello di mare, un controsenso spiegato solo con la preistoria di questi luoghi una volta inabissati nel mare. I percorsi del Krash Trail (ci sono anche quello di 18 km per 800 metri e lo Sprint Trail di 10 km per 300 metri, senza dimenticare le prove non competitive) sono veri gioielli da scoprire, magari vincendo le proprie paure proprio per i calanchi sospesi nel vuoto o le salite che costellano il tracciato. Ma il premio alla fine accontenta davvero tutti, con un ristoro a base di musica, birra fresca e piadine con la salsiccia nel più tipico segno della Romagna e del clima di festa che tutta la gara assume.

Tra competitivi e non ci si attendono 500 partecipanti, tutti accolti al Campo Sportivo di Errano da dove verranno date le partenze, alle ore 8 per la gara lunga, alle 9 per la 18 km, alle 10 per la 10 km e a seguire per le non competitive, aperte anche ai più piccoli e ai nostri amici a quattro zampe. Iscrizioni ancora aperte, fino al 27 aprile con il costo di 40, 25 e 15 euro per i tre percorsi. Tantissimi i servizi a disposizioni tra cui l’originale idea del “kindergarten” per far divertire anche i bimbi più piccoli mentre i genitori corrono. Ritiro dei pettorali per la gara, alla sua settima edizione e valida quale Campionato Territoriale, dalla domenica alle ore 14,30 e fino alle 21, lunedì dalle 6,30 fino a mezz’ora prima del via.