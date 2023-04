Si corre la Coppa Zappi di ciclismo: tutte le modifiche alla viabilità

Importanti modifiche alla viabilità sono previste nella giornata di sabato dalle 12.45 alle 16.45 nei comuni di Riolo Terme, Castel Bolognese, Faenza e Brisighella in occasione del passaggio della seconda edizione della gara ciclistica Coppa Zappi. L’evento comporterà infatti il divieto di sosta totale in alcune aree e la chiusura di alcune strade. In particolare sarà facoltà degli organi di Polizia Stradale prevedere brevi periodi di apertura al traffico veicolare che sarà comunque permesso nel solo senso di marcia della corsa. Sulla SP 306 si prevedono infatti brevi intervalli temporali in cui sarà consentito il transito nella sola direzione di marcia Firenze – Ravenna.

Tra le 12:45 e le 16:45, sono sottoposte a limitazione della circolazione e a divieto di transito le strade: SP 306 (via Casolana – via Bologna) tra l’intersezione con la SP 111 via Camerini (nel comune di Castel Bolognese) e il centro abitato di Riolo Terme; SP 111 (via Camerini); SP 66 (via Tebano) tra l’intersezione con la SP 82 e la SP 111 (via Camerini); SP 82 tra l’intersezione con la SP 23 (in località Villa Vezzano) e la SP 66 (via Tebano nel comune di Faenza); SP 23 (via Limisano) tra il centro abitato di Riolo Terme e la SP 82 (via Trieste in località Villa Vezzano). Nello stesso arco temporale, anche il centro abitato di Riolo Terme è interessato dalle stesse limitazioni: via Limisano SP 23, via Firenze, via Don Giovanni Costa, piazza Giovanni Da Riolo, corso Matteotti, piazzale Marconi, via Bologna. Vigono i divieti anche per il centro abitato (via Trieste) di Villa Vezzano (fraz. di Brisighella).

Tra le 15:30 e le 16:10 circa, saranno inoltre interessate le seguenti strade nel comune di Riolo Terme: via Rio Ferrato, Via Bertozzi, via Isola, via Molino Nuovo, via Gallisterna, via Caduti di Toranello. Tra le 16:00 e le 16.45 circa, le limitazioni sopracitate interesseranno le seguenti strade del Comune di Castel Bolognese: Via Emilia Ponente, sp 47 Borello Rotatoria, via Rinfosco, via Giovannina, SP 306 Casolana. Su tutto il percorso sarà previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.