Formula Uno, per la Racing Bulls una livrea stile Toro Rosso: il team di Faenza alza l'asticella per il 2024

Torna il blu elettrico e il logo del toro sul cofano motore. C'è anche il bianco e il nuovo sponsor in bella vista. E' ispirata alla livrea delle ultime Toro Rosso, quelle del 2017 e del 2018, la livrea della Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team svelata tra le luci abbaglianti del Las Vegas Boulevard. Si chiama VCARB 01 la monoposto con la quale Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda disputeranno il mondiale 2024 di Formula Uno. Nei prossimi giorni la vettura scenderà in pista al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per il filming day.

Alla presentazione, oltre ai piloti, erano presenti anche Peter Bayer, amministratore delegato di Visa Cash App RB e il team principal Laurent Mekies. Con la VCARB 01 il team di Faenza punta ad alzare l’asticella e recitare un ruolo di protagonista nella stagione in arrivo. La vettura, nata dalle mani dagli ingegneri diretti da Jody Egginton, dispone delle sospensioni dalla Red Bull 2023 di Max Verstappen e Sergio Perez.