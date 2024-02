In Bahrain la prima della Racing Bulls, Ricciardo: "Come l'inizio di una seconda carriera". Tsunoda: "Test produttivi"

Conto alla rovescia per la prima prova del mondiale di Formula Uno, che scatterà sabato dal Bahrain. Sarà la prima della Racing Bulls, nuova denominazione del team con sede a Faenza, che ha ben figurato durante i test con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. "E' come se iniziassi una seconda carriera - afferma Ricciardo -. Mi sto concentrando molto su quella che è una seconda opportunità per me, ma allo stesso tempo non mi sta mettendo pressione. Sono affamato e motivato senza alcun peso negativo sulle mie spalle o stress ad esso collegato, che interferisca con la mia vita".

Quanto alla nuova monoposto, "è normale che sia un miglioramento rispetto alla precedente, ma ciò che conta è la nostra posizione rispetto a tutti gli altri". Dopo i test il pilota australiano è rimasto in Bahrain: "Con gli ingegneri abbiamo passato molte ore a studiare tutti i dati dei tre giorni in pista, così sappiamo cosa vogliamo fare non appena inizieremo le prove libere". In merito al tracciato, "è piuttosto impegnativo, soprattutto per il consumo degli pneumatici posteriori. Naturalmente c’è qualcosa di speciale nella prima gara della stagione".

"Non possiamo dire dove siamo in termini di prestazioni, ma durante i test abbiamo lavorato concentrandoci sulla comprensione della vettura - commenta Tsunoda -. Il lavoro che abbiamo svolto è stato di alta qualità, abbiamo completato molti giri in modo affidabile e abbiamo ottenuto ciò che ci eravamo prefissati senza grossi problemi, quindi è positivo. È stato molto produttivo e abbiamo ottenuto risposte in un molte aree in cui avevamo punti interrogativi. L'auto sembra comportarsi bene senza eccessi di sovrasterzo o sottosterzo, ha fatto un passo in avanti dal punto di vista meccanico, quindi direi che abbiamo una buona partenza punto per questa stagione, con ulteriori sviluppi in futuro".

Anche il piccolo samurai è rimasto in Bahrain dopo i test, trascorrendo il tempo libero con la squadra. "Ci sono molte nuove persone che si sono unite al team durante l'inverno e lo si è potuto sentire durante i test - spiega il giapponese -. C'è un netto senso di cambiamento, in positivo. Laurent Mekies è simile a Franz Tost in quanto si interessa ad ogni membro del team. Abbiamo sempre avuto fame, ma questa volta sembra che abbiamo fame in un modo diverso".

Da giovedì si torna in pista per le libere: "Ci sono molte aree ancora da esplorare e il nostro obiettivo principale da giovedì sarà quello di sfruttare al meglio il potenziale. La prima gara della stagione è sempre un po' diversa perché non sai cosa aspettarti e quali squadre saranno veloci. C'è sicuramente un po' di mistero ed eccitazione".