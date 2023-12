Margherita Bandini celebra Lando Norris: "Mi piace come ragazzo e come pilota"

Faenza si conferma terra dei motori con il Trofeo Lorenzo Bandini, giunto quest'anno alla trentesima edizione. A ritirare l'ambito riconoscimento, che dal 1992 viene assegnato ad una personalità di spicco della Formula Uno che si è contraddistinta per i suoi straordinari successi e risultati in questo sport, è arrivato in Piazza del Popolo Lando Norris, accolto dagli appassionati come un'autentica superstar. Ad emozionarsi anche Margherita Bandini, moglie del compianto Lorenzo.

"Che emozione e che soddisfazione festeggiare la 30 edizione del Trofeo Lorenzo Bandini - ha scritto Margherita -. Mai Lorenzo avrebbe immaginato che per 30 volte il Trofeo venisse assegnato a piloti di fama e a maestranze. Mio caro Lando Norris quest’anno è tutto tuo, mi piaci come ragazzo e come pilota. Non nascondo la mia passione per la F1 e per i nuovi piloti, anche se sono passati più di 50 anni da quando correvano con Lorenzo i vari Graham Hill , Jim Clark, Jack Brabham, Jackie Stewart, John Surtees e altri, io guardo e ammiro voi giovani piloti di oggi molto grintosi. Lando ti auguro che il Trofeo di oggi ti porti fortuna e seguendoti nei prossimi G.P. ti abbraccio".