Trofeo Bandini, tappa a Faenza per Mario Miyakawa: "Tsunoda è un ragazzino tosto"

Tra gli ospiti della trentesima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini c'era anche l'opinionista di Sky Sport e manager di Yuki Tsunoda, portacolori della faentina AlphaTauri, Mario Miyakawa. "Quest'anno lo stesso team principal Franz Tost ha ammesso che la vettura nella prima parte della stagione non era all'altezza ed ovviamente il pilota ha fatto molta fatica - le parole di Miyakawa -. Ma Yuki non molla, è un ragazzino tosto e ama Faenza. Lo si è visto anche nei momenti difficili che ha attraversato la città durante l'alluvione. Sono molto felice di venirlo a trovare spesso. E' una città che conoscevo già ai tempi della Minardi. E' bello che un pilota giapponese viva in questa città". Sul 2024, "la speranza di tutti è che la Ferrari in inverno possa tirare fuori il massimo dalla nuova monoposto. Charles e Carlos (Leclerc e Sainz, ndr) si meritano di vivere una stagione al vertice". Quanto al suo ruolo di giornalista a Sky, "siamo un gruppo di amici che si diverte a commentare la Formula Uno e farla diventare a volte un po' meno seria. Nel 2026 sicuramente tornerà Race Anatomy, per tutto il resto ci stiamo lavorando".