Basket, la squadra Mystere vince il titolo amatori regionali over50

Ancora successi il Mystere, una delle formazioni cestistiche amatoriali più vincenti d’Italia. Il pluripremiato sodalizio lughese ha infatti conseguito il quindicesimo titolo della sua storia societaria, trionfando nel torneo “over 50” regionale, organizzato dalla Uisp bolognese, battendo in una finale incerta ed equilibratissima, lunedì scorso al PalaMarchetti di Castel Guelfo, il San Severino, col punteggio di 67-66 dopo un tempo supplementare.

Martedì prossimo, nello stesso impianto e contro la stessa società avversaria felsinea (ore 21), si replica con il torneo “over 40”, e si tratterà della ventesima finale della storia per i biancoverdi. Il Mystere vi arriverà da unica imbattuta in stagione, dopo aver vinto 14 partite in regular season ed aver eliminato in semifinale il quotato Futura (2-0 nella serie). Il giorno seguente la finale, tre degli atleti in forza ai lughesi (Stefano Zudetich, Andrea Plazzi e Fausto Bernardelli) partiranno per Malaga, in Spagna, ove disputeranno i Campionati Europei di Maxibasket con la maglia della Nazionale Italiana Over 45.