Serie B: I Blacks portano a casa il derby con Ozzano grazie ad una prova di grande carattere

I Blacks tornano alla vittoria aggiudicandosi la sfida contro Ozzano. La squadra mostra grande carattere nei momenti difficili conquistando due punti d’oro che danno ulteriore carica in vista del derby di domenica in casa della Virtus Imola.

I Blacks impongono subito il loro gioco e a suon di triple toccano il 25-15 a fine primo quarto. Un vantaggio che raggiunge anche il +21 (45-24) a metà del secondo periodo, divario che nasce grazie alla maggiore fisicità sotto canestro dei faentini. Si arriva così al riposo con i Raggisolaris avanti 47-32.

Al rientro in campo Ozzano è bravissima nel cambiare il copione del match. Con la difesa a zona e con un super Abega, autore di 29 punti di cui 16 nel terzo quarto, ben supportato da Bechi (19 punti per lui) mettono in difficoltà i Blacks che si ritrovano avanti di una sola lunghezza: 57-56. I problemi dei Raggisolaris sono soprattutto in difesa come testimoniano i 27 punti incassati nel terzo periodo.

Ad interrompere il momento d’oro di Ozzano è la grande reazione dei Blacks che con orgoglio piazzano un break di 10-0 finalizzato dalla tripla di Vico del 75-63. Poi il testimone passa a capitan Petrucci che segna due canestri pesantissimi e a Pastore che insacca la tripla dell’81-69 chiudendo i conti. Decisiva è però la difesa che concede soltanto 6 punti nei primi 7 minuti dell’ultimo quarto. Nel finale c’è spazio anche per Ballarin e Naccari che sfiorano il loro primo canestro in B Nazionale.

Blacks Faenza 81 Logimatic Group Ozzano 71 (25-15; 47-32; 63-59)

BLACKS FAENZA: Galassi 16, Papa 11, Siberna 5, Vico 16, Naccari, Poggi 4, Ballarin, Petrucci 9, Aromando 14, Tomasini ne, Pastore 6, Belmonte. All.: Garelli

LOGIMATIC GROUP OZZANO: Myers, Bechi 19, Pavani 1, Ly-Lee 6, Zambianchi, Martini, Terzi, Cortese ne, Balducci 3, Piazza 8, Abega 29, Mancini 5. All.: Giuliani