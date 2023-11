Serie B: i Blacks attesi dal derby in casa della Virtus Imola

Sarà un derby da non perdere quello che attende i Blacks domani alle 18 al PalaRuggi dove affronteranno la Virtus Imola dell’ex coach Regazzi. Entrambe le squadre vogliono risalire la classifica e dunque si prevedono emozioni in campo, ma anche fuori, con tanti tifosi faentini che seguiranno i Raggisolaris in trasferta.

La partita sarà comunque trasmessa in diretta su LNP Pass.

COME ACQUISTARE IL BIGLIETTO

I biglietti si possono acquistare domenica dalle 16.30 alle biglietterie del PalaRuggi e anche i tifosi faentini potranno entrare dall’ingresso principale. Il palasport aprirà alle 17.

Questi i prezzi dei biglietti per tutti i settori: 15 euro intero Over 16 anni (nati dal 2006 compreso in poi); 8 euro ridotto dai 12 ai 16 anni (nati tra il 2011 ed il 2007 compresi); ingresso gratuito per gli under 12 anni (nati dal 2012 compreso in poi).

L’AVVERSARIO

Più che un derby Virtus Imola – Blacks sarà la sfida degli ex. Sono ben quattro i giocatori che hanno vestito entrambe le canotte, ma nessuno di loro è riuscito ad ottenere risultati straordinari come Marco Regazzi. Il coach ha infatti portato i Raggisolaris dalla Promozione al quinto posto in serie B in soli sette anni e Imola dalla C Gold alla B. Gli ex in canotta giallonera sono Gioacchino Chiappelli, a Faenza dal 2017 al 2019, Marco Morara, ai Raggisolaris nei primi mesi del campionato 2020/21, e Lorenzo Dalpozzo, uno dei protagonisti della promozione dei faentini in B nel 2014/15. In maglia Blacks c’è invece Luca Galassi, a Imola dal 2021 al 2023, decisivo nella promozione in B e nella salvezza dello scorso anno che è valsa la qualificazione alla nuova B Nazionale.

A rendere il derby ancora più interessante sarà il PalaRuggi dove sono attesi molti tifosi di entrambe le tifoserie. Proprio davanti al pubblico amico, la Virtus ha ottenuto entrambe le vittorie in campionato.

Il roster della Virtus ha tanta qualità ed atletismo e ha nel lituano Juozas Balciunas (in Italia in C Gold a La Spezia) il suo miglior realizzatore con 14.6 punti di media. Un ottimo campionato lo stanno disputando anche il centro Daniel Ohenhen (ex San Miniato che viaggia a 11.6 punti di media) che ha nell’atletismo e nella fisicità i suoi punti di forza e la guardia\ala Dario Masciarelli (ex Bergamo).

La cabina di regia è affidata a Marco Barattini, arrivato da Ozzano insieme a Chiappelli che ritrova Regazzi dopo l’esperienza a Faenza, e al suo vice Richard Morina, talento classe 2004 arrivato dall’Aquila Trento dove giocava nel settore giovanile, ma era anche inserito nel gruppo della serie A1. I confermati sono invece il capitano Jacopo Aglio, ala che riesce sempre ad essere determinante nei momenti difficili delle partite, l’ala Francesco Magagnoli, la guardia\ala Alessandro Alberti e il play Lorenzo Dalpozzo.

Quella di domenica sarà la quinta sfida tra Virtus e Raggisolaris e il bilancio è in perfetta parità: 2-2.

IL PREPARTITA

“La Virtus Imola ha fatto cambiamenti mirati prendendo giocatori che hanno migliorato il vecchio roster – sottolinea coach Luigi Garelli –: si è infatti rinforzata in ruoli chiave con atleti adatti al gioco di Regazzi, affiancandoli ai confermati Aglio e Magagnoli, che da anni sono leader della squadra, Morara e Alberti, utilizzato per sfruttare la sua fisicità.

Sotto canestro ha inserito Ohenhen, centro di grande impatto fisico e solidità, e Chiappelli, che a Faenza conoscono molto bene e che da anni è in questa categoria. Rispetto alla scorsa stagione ha messo più chili e centimetri nel pitturato, mentre nel reparto esterni Barattini e Masciarelli sono elementi che danno un ottimo contributo poi c’è un giocatore molto interessante come il giovane play Morina, classe 2004. In questo reparto spicca Balciunas, tiratore di primo ordine e classico realizzatore che ha già mostrato tutte le sue qualità anche a Imola.

La Virtus ha dunque ampie rotazioni e ovviamente si vede la mano di Regazzi che al solito gioco veloce e all’imprevedibilità degli esterni, ha aggiunto grande fisicità a rimbalzo. Dovremo essere quindi pronti a leggere molto bene le loro mosse soprattutto in difesa dove non danno riferimenti e reggere molto bene l’urto per essere solidi sotto canestro. In questo modo saremo pronti a colpire in transizione per evitare che giochino a difesa schierata”.