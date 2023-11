Serie B: l'Orasi Ravenna affronta Fabriano. Coach Bernardi: " Fabriano squadra forte ed esperta"

Altra sfida complicata sul cammino dell’OraSì Ravenna che, nell'ottavo turno di campionato, affronto la Ristopro Fabriano. Coach Bernardi avvisa i suoi sulle difficoltà della partita.

Coach Bernardi, quale idea si è fatto per la partita di domenica contro Fabriano?

"Domenica spero sarà una partita bella da giocare e bella da vedere. Come sempre, in queste prime giornate, affrontiamo un'ottima squadra attualmente seconda in classifica. Sono molto forti e molto esperti. Tutto parte da Stanic classe 1984, che conosco bene da quando è arrivato in Italia. E' un giocatore bravissimo, perché è proprio un vero playmaker di vecchio stampo, nel senso che passa la palla divinamente, mette in ritmo i compagni. Oltre a questo è sempre stato anche un realizzatore, uno che fa canestro da tre punti o in arresto e tiro. Insomma, è un super giocatore. Bisognerà marcarlo bene perché da lui parte tutto. Hanno un'altro esterno, una guardia pericolosissima che, Centanni, un realizzatore di striscia che se fa i primi canestri, poi è capace di fare canestro sempre, tra con il 51% da tre dopo 7 giornate.

E tira anche spesso! Bisognerà limitarlo. Hanno poi il croato Grani?, anche lui molto bravo. È alto e tira da tre punti, va in uno contro uno e sa giocare sia fronte che spalle a canestro (17.9 punti a partita) ed è presente nella metà delle graduatorie di lega, quindi andrà marcato molto bene per quelle che sono le sue caratteristiche. Poi hanno il pivottone da centro area che si chiama Bedin, è un ragazzo che sono parecchi anni che fa la B ed ha un corpo importante, fortissimo fisicamente: è un albero, è forte, duro, roccioso, mancino con buoni movimenti spalle canestro. E poi c'è Gnecchi che è un vero atleta, poi Bandini altro ragazzo di talento che si deve ancora formare completamente. Dovremo fare l'ennesima partita perfetta per metterli in difficoltà ".

Stanic, Grani? e Centanni stanno in campo mediamente 32 minuti cadauno.

"Dovremo essere agressivi, mettere energia ed intensità e fargli fare fatica, soprattutto ai due esterni. Sarà fondamentale avere una lettura della partita intelligente e rispettare il piano gara. Ripartiamo dai primi due quarti contro Ruvo dove abbiamo girato la palla perfettamente abbiamo letto le situazoni giocando con equilibrio. Dobbiamo cercare di portare il livello del nostro gioco a quei livelli con continuità se non per 40 minuti almeno per 30-35 minuti".