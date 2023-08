Lo sport per l'integrazione: si gioca il trofeo "Josianne Tchameni"

L'associazione "Terzo Mondo" lancia per il sesto anno consecutivo il trofeo "Josianne Tchameni", un torneo di calcio che sostiene i valori dell'integrazione e dell'inclusione multietnica. L'evento sportivo a scopo benefico ved la compartecipazione del Comune di Ravenna e dell'associazione Cuore e Territorio. Il presidente del Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga è particolarmente emozionato poiché la sesta edizione coinciderà col il decimo anniversario della scomparsa di 'Josianne Tchameni', cofondatrice dell’associazione.

"Josianne Tchameni è deceduta all’ospedale civile Santa Maria delle Croci di Ravenna il 30 novembre 2013. Una donna che ha dedicato la propria vita agli altri e al sociale: ha lottato con tutte le sue forze per ottenere una migrazione inclusiva", la ricorda Charles."

Il toreno si terrà sabato 2 settembre, con inizio alle 15 presso il Campo Sportivo di Punta Marina. Ingresso con offerta minima di 5 euro. Anche quest’anno la competizione sportiva vedrà la partecipazione di personaggi pubblici e appartenenti alle istituzioni locali contendersi il trofeo solidale 'Josianne Tchameni'. Il torneo calcistico quest'anno sarà anche dedicato a chi é stato vittima dell'alluvione.

Le premiazioni si svolgeranno presso il Centro Sociale Le Rose in via Sant’Alberto 73 a Ravenna alle ore 20:30, durante la cena multietnica con animazione e sorprese. Ingresso 25 euro su prenotazione. Saranno presenti, fra gli altri, Roberto Landi (ex allenatore della nazionale di calcio della Nigeria, del Togo e della Sierra Leone e attuale mister di caratura internazionale che sarà testimonial dell’evento) e la deputata Ouidad Bakkali (madrina della manifestazione sportiva).