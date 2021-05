Ha un malore mentre va in bici e finisce nel fosso: ciclista perde la vita

Un malore che non gli ha lasciato scampo. Martedì pomeriggio, intorno alle 16.15, un ciclista di 70 anni stava percorrendo via Gesuita, al confine tra il faentino e il forlivese, in sella a una bici da corsa, quando improvvisamente ha perso il controllo della bici ed è finito nel fosso adiacente alla strada. Ad accorgersi di quanto è successo sono stati alcuni operai che stavano rifacendo la strada lì vicino, che hanno visto l'uomo pedalare e poi finire nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno provato a rianimare l'anziano per quasi un'ora, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina. Dalle prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli.