Volley A2, la Consar pareggia nel test match contro la Lube

Seganli evidenti di crescita per la Consar Ravenna che, nel test di allenamento di Civitanova contro la Lube, fin qui vincitrice di tutti i test match, strappa un 2-2, dopo essersi trovata in vantaggio di due set. Priva di Bovolenta, impegnato nel preolimpico con la nazionale maggiore, e di Orioli, a riposo per un problema fisico, la formazione di Bonitta mette in mostra molte cose buone e un tandem d’attacco Falardeau-Panciocco, già ben ispirato: 16 i punti a testa dei due schiacciatori. E al centro si conferma Bartolucci, autore di 11 punti, con 3 muri, e un 51% di positività.

Buone risposte a coach Bonitta arivano anche dal servizio.

Domenica primo ottobre nuovo test: al Pala Costa l’Emma Villas Siena restituisce la visita che Ravenna ha fatto due settimane fa.

Civitanova-Ravenna 2-2 (16-25, 23-25, 25-21, 25-23)

Lube Civitanova: Thelle 6, Motzo 19, Chinenyeze 6, Larizza 1, Cremoni 6, Zaytsev 18, Bisotto (L), Diamantini 5, Anzani 1, Giani (lib.), Iurisic 1. Ne: Giacomini, Spina. All. Blengini

Consar Ravenna: Mancini 3, Arasomwan 5, Mengozzi 5, Bartolucci 11, Falardeau 16, Panciocco 16, Goi (lib.), Russo 3, Feri 3, Grottoli 2. Ne: Chiella (lib.), Capiozzo, Orioli, Menichini, Rossetti. All. Bonitta.

NOTE: Durata set: 22’, 29’, 30’, 26’, tot. 107′. Civitanova (5 bv, 19 bs, 9 muri, 11 errori, 51% attacco, 51% ricezione, 23% perfette). Ravenna (7 bv, 17 bs, 5 muri, 9 errori, 50% attacco, 56% ricezione, 26% perfette).