Volley A2, la Consar è di nuovo in campo per il recupero: servono punti contro Porto Viro

Recupero della prima giornata di campionato. Settimana intensa per la Consar Ravenna che domani, mercoledì 15 alle 20, sarà in campo fra le mura di casa per affrontare Porto Viro, sfida che vale il recupero della prima giornata (rimandata per assenza di Bovolenta con la nazionale).

Sfida importante per Ravenna con l'obiettivo di cercare punti importanti. "E’ iniziata una settimana in cui non avremo tregua – osserva Marco Bonitta, coach della Consar – perché giocheremo due partite in sei giorni e con quella di Ortona diventano tre in sette giorni, con due trasferte. Il regolamento permette questo, e ci adeguiamo. Pensiamo intanto al Porto Viro. E’ stato importante avere vinto a Ortona domenica perché ci permette di affrontare con uno spirito diverso questa partita. Non fosse arrivato il risultato, la gara di domani sarebbe stata ancora più difficile di quella che già è. L’affrontiamo però con la serenità di chi sa di avere messo altri tre punti nel carniere".

La classifica dice che chi vince domani da tre si installerebbe nei piani alti del campionato. La Consar potrebbe andare a quota 12 e agganciare al quarto posto la Consoli Sferc Brescia, il Delta Group, espugnando il Pala de Andrè, affiancherebbe Cuneo al quinto posto. Ma il coach della Consar non pensa certo a fare questi calcoli. Bonitta vuole vedere un’altra prova di sostanza e di personalità dai suoi ragazzi. "Contro Ortona abbiamo concesso qualcosa di troppo – ricorda – ma la personalità messa in mostra e la superiorità mostrate nel primo e nel quarto set sono segnali importanti. Dobbiamo restare attenti e mantenere un livello alto perché qui, in questo campionato, ci sono giocatori che se fai un 20% in meno, ti sopravanzano".