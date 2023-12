Enrico Barbolini non è più l’allenatore del Mosaico Ravenna: accettata la proposta di Busto Arsizio

Lo staff della UYBA Volley Busto Arsizio si riorganizza e aggiunge oggi un nuovo elemento importante: Enrico Barbolini sarà infatti il secondo allenatore delle farfalle e siederà già domenica al fianco di Juan Manuel Cichello sulla panchina biancorossa. Il tecnico, in questa stagione impegnato con il Mosaico Ravenna in Serie B1, ha sempre allenato ad alti livelli sia in serie A1 (assistente alla Liu Jo Modena per 3 stagione) che in A2 (head coach a Sassuolo e alla Omag Marignano).

Ora si attendono novità da parte del club romagnolo per quello che sarà il successore sulla panchina del Mosaico. Il campionato delle ravennati non si sta rivelando per nulla semplice. Il penultimo posto nel girone C della B1 con appena 4 punti all’attivo e nessuna vittoria conquistata rende il cammino futuro non semplice, a partire dal prossimo impegno che vedrà la squadra confrontarsi con la capolista solitaria, l’Everest MioVolley di Gossolengo.