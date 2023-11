Il 'no' di Orbite Volley alla violenza contro le donne

Nell’ambito delle numerose iniziative organizzate a Ravenna in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche l’associazione sportiva dilettantisca Orbite Volley, che milita nel campionato di serie C girone C, ha voluto testimoniare il suo no alla violenza di genere con una foto scattata venerdì scorso, giorno della partita contro la Idea Volley Team BO Fitting. Ha portato il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale l’assessora a Politiche e cultura di genere Federica Moschini.