Mosaico Ravenna, che esordio per coach Tisci: contro il MioVolley il primo successo stagionale

Dieci partite per me posson bastare. Non si può che scomodare Lucio Battisti all’indomani della prima vittoria in campionato del Mosaico Ravenna, un successo atteso appunto dieci turni ma ampiamente meritato e soprattutto speciale. In effetti, le romagnole hanno atteso forse la gara più difficile della stagione per sbloccarsi, quella contro la capolista MioVolley Gossolengo che finora non aveva mai terminato un incontro senza punti conquistati. Inoltre, non poteva cominciare in un modo migliore Fabio Tisci, neotecnico delle ravennati che ha dunque portato una ventata d’aria fresca e consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Ora il Mosaico è a quota 7 nel girone C della B1 di volley femminile, sempre al penultimo posto ma a una sola lunghezza dalla zona salvezza. La prossima settimana la squadra osserverà il proprio turno di riposo, dunque per rivederla in campo bisognerà attendere il 2024: il 13 gennaio al PalaCosta andrà in scena Ravenna-Pavia, scontro diretto per la permanenza nella categoria. Buono l’avvio di gara delle ravennati, l’Everest le aggancia superata la metà del parziale (16-15): le padrone di casa allungano nuovamente il passo con una Bacchi in ottima serata trovando lo strappo decisivo per il 25-23 finale.

L’andamento si ripropone nel secondo set con Mosaico che spinge ed il MioVolley che non trova la compattezza fin qui dimostrata in seconda linea. Si arriva ancora a braccetto nella fase decisiva del parziale ma qui Ravenna mette la freccia per il 25-19. L’Everest insegue la reazione nel terzo parziale cercando di riaprire la gara ma la formazione romagnola non si lascia intimidire: ancora una volta la volata finale premia le padrone di casa che conquistano così il primo successo condannando il MioVolley alla prima sconfitta senza punti del campionato. Sugli scudi la già citata Bacchi, autrice di 17 punti, seguita a ruota da Tosi (14). Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-EVEREST MIOVOLLEY 3-0 (25-23; 25-19; 25-21)

RAVENNA: Vingaretti 2, Bacchi 17, Bacchilega 9, Toniolo, Ollino 6, Gennari 6, Tosi 14, Fini (L). NE: Bendoni, Benzoni, Caruso, Engaldini, Testi, Sbano (L). All. Tisci

MIOVOLLEY: Colombano 2, Bianchini, Nonnati 17, Scarabelli 7, Cornelli 10, Naddeo 2, Ducoli, Guaschino 4, Negri 5, Nedeljkovic, Fizzotti (L). NE: Moretti, Passerini (L). All. Mazzola