Serena Ortolani più decisiva che mai: l’opposto ravennate è tornato ai livelli di 6 anni fa

Ieri sera l’Omag Marignano ha concesso il bis dopo il successo casalingo ottenuto tre giorni fa con Messina. Al termine di un’autentica battaglia, durata più di due ore di gioco, la formazione romagnola ha espugnato al tie-break il parquet della CDA Talmassons. Una vittoria importantissima in chiave play-off per le Zie di coach Bertini che si sono assicurate 2 punti preziosi. Si confermano così a ridosso delle prime cinque della classe e possono sognare la Serie A1. È merito anche e soprattutto di una Serena Ortolani in grande spolvero.

La giocatrice ravvenate è stata la migliore in campo ieri a Lignano Sabbiadoro, un titolo di MVP più che meritato grazie ai 23 punti messi a segno (miglior prestazione del match), impreziositi anche da un muro decisivo. In generale la stagione dell’opposto classe 1987 è stata sempre interessante, al punto che i numeri che vanta attualmente sono in linea con quelli di 6-7 anni fa. Serena Ortolani può infatti puntare senza problemi al podio delle top-scorer di A2 con i suoi 355 punti realizzati in 22 gare di campionato.

Proprio nella seconda categoria nazionale non era mai stata così decisiva (il suo record risaliva alla stagione 2020-2021 con 324 punti, sempre a San Giovanni in Marignano), mentre per ritornare a bottini consistenti bisogna ritornare indietro fino al campionato 2018-2019. In quel caso la giocatrice romagnola militava in A1, per la precisione a Monza, e sfiorò i 400 punti complessivi (394 nello specifico).

Dopo le difficoltà degli ultimi anni, con il ritiro a campionato in corso con l’Omag e la discesa in B1 con il Mosaico Ravenna, è senza dubbio il riscatto tanto atteso per un’atleta che ha fatto la storia della pallavolo italiana. Il suo palmares vanta infatti 4 scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e 3 Champions League solo per citare le vittorie più importanti senza dimenticare la carriera in Nazionale (argento mondiale, il doppio oro agli Europei e l’oro nella Coppa del Mondo).