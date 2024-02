Al via a Russi corsi gratuiti di cucina e cucito

Proseguono a Russi i corsi gratuiti rivolti alle donne previsti dal progetto dal «Facciamo la differenza», promosso dal Comune di Russi e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di elaborare proposte per l'integrazione delle donne nella vita sociale ed economica della città e promuovere azioni concrete di empowerment femminile. Dopo i corsi di alfabetizzazione digitale e di ricerca del lavoro, sono al via altre due opportunità di formazione, a cura della cooperativa sociale Villaggio Globale.

Corso di cucina

Fornirà gli elementi base della cucina della tradizione e non, in 5 incontri gratuiti, a cura di CheftoChef e Fatima, presso il Circolo Jolly, in Via Cavour n. 9/11, dal 20 febbraio al 19 marzo 2024, ore 14-16. Iscrizioni entro il 12 febbraio 2024 (max 10 partecipanti). Argomenti: - 20 febbraio: aperitivi per apericena; - 27 febbraio: bocconcini e polpette con contorni di verdure; - 5 marzo: sapori marocchini; - 12 marzo: pasta al mattarello; - 19 marzo: crostate, biscotti e dolci al cucchiaio.

Corso di cucito

Fornirà gli elementi base di cucito e un primo approccio alla macchina da cucire, in 5 incontri gratuiti, dal 21 febbraio al 20 marzo 2024, ogni mercoledì ore 9-11, presso il Centro culturale polivalente (sala Cavour), in via Cavour 21. Iscrizioni entro il 13 febbraio 2024 (max 8 partecipanti). Per iscrizioni e informazioni su entrambi i corsi: Comune di Russi, Area Servizi alla Cittadinanza, email istruzione@comune.russi.ra.it (indicare nome, cognome, numero di telefono) oppure chiamare il numero 0544 587644.

In parallelo proseguono le altre attività previste dal progetto: la stesura del primo Bilancio di genere del Comune di Russi e un percorso per le aziende che intendono ottenere la Certificazione della Parità di genere. In questo ambito il Comune di Russi offre un supporto informativo, tecnico, consulenziale propedeutico alla certificazione. Tutte le imprese del territorio russiano sono invitate a partecipare.