Russi presenta il primo Bilancio di genere: un'analisi sulle politiche per la Parità di genere

Per la prima volta il Comune di Russi ha scelto di redigere il Bilancio di genere per valutare il diverso impatto delle azioni di governo sulle cittadine e sui cittadini. Il Bilancio di genere, infatti, costituisce uno strumento a supporto delle Amministrazioni pubbliche e consente di elaborare politiche economiche che considerino le differenze tra uomini e donne, rispondendo in modo efficace alle disuguaglianze e garantendo in questo modo un equo impiego delle risorse pubbliche. Oltre all'analisi statistica delle principali variabili demografiche e sociali della città e all'analisi dell’identità dell’Ente rispetto alla Parità di genere, il documento prende in considerazione le ricadute delle politiche e dei programmi comunali sulle Pari opportunità. Per quanto riguarda i servizi comunali più significativi per le Pari opportunità, viene valutata la reale ricaduta sulle donne e sugli uomini attraverso la lettura delle attività dell'Ente e della loro effettiva utenza maschile e femminile.

Il Bilancio di genere, che rappresenta una novità assoluta per l'Ente locale e il territorio russiano, sarà presentato nel corso di una iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, in programma martedì 27 febbraio 2024, alle ore 18.30, alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10. Durante l'evento interverranno la Sindaca Valentina Palli e l'Assessora alle Pari opportunità Jacta Gori, la Consigliera regionale di Parità Sonia Alvisi, la Responsabile scientifica del Bilancio di genere del Comune di Russi Giovanna Badalassi. La stesura del Bilancio di genere rientra tra le molteplici azioni previste dal progetto Facciamo la differenza, promosso dal Comune di Russi e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con l'intento di elaborare proposte per l'integrazione delle donne nella vita sociale ed economica della città, implementare politiche pubbliche e azioni concrete per l’empowerment femminile, attraverso la promozione della parità di genere e la diffusione della cultura di genere.