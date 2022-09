Salute, medici a congresso per affrontare le problematiche del 'low back pain'

Cervia ospiterà dal 7 all'8 ottobre il congresso “Pain Rer” rivolto alla gestione del low back pain, il dolore al rachide lombare. Il presidente del corso è il dottor Massimo Innamorato, Direttore unità operativa Terapia Antalgica Romagna, Dipartimento delle Neuroscienze, Direttore Programma Dolore Acuto e Cronico.

La volontà di affrontare un tema così diffuso, spesso gestito in modo frammentato, rappresenterà l’occasione per proporre una traccia nella gestione di una patologia così frequente e in progressivo aumento. L’obiettivo del congresso è estendere i differenti campi di applicazione, ponendo a confronto gli specialisti di riferimento: le evidenze scientifiche dimostrano come un approccio multidisciplinare e multiprofessionale al paziente, dalla presa in carico ambulatoriale al ricovero e alla dimissione, ne migliorino l’outcome.

La prima giornata dei lavori sarà dedicata ai colleghi infermieri, con un corso professionalizzante, che tenterà di rivolgere una maggior attenzione alla gestione pratica del dolore. Nella seconda giornata, con l’aiuto dei maggiori esperti del settore, si porrà l’accento su un percorso guidato della lombalgia, che partendo dal medico di medicina generale, affronterà tutte le fasi diagnostico-terapeutiche, dal pronto soccorso, allo specialista ospedaliero fino al terapista antalgico. Focus specifico verterà su di un corretto approccio formativo rivolto agli specialisti in formazione.