Valorizzare il territorio di Conselice dopo l'alluvione: si presenta la nuova associazione

Ieri sera, davanti a un numeroso pubblico radunato al Romagna Karting di Conselice, l’associazione ‘Con voi – Insieme per Ripartire’ si è presentata ufficialmente alla comunità. Una realtà costituita lo scorso gennaio da 22 soci fondatori che, dopo il delicato periodo dell’alluvione che ha messo in ginocchio per mesi l’intera Romagna, ha deciso di farsi portavoce di una serie di istanze e necessità arrivate dalla comunità. Al centro dell’operatività, infatti, c’è la volontà di ‘Ripartire’ da quello spirito di coesione e solidarietà che ha caratterizzato le lunghe settimane segnate dal passaggio della calamità naturale per valorizzare un territorio ricco di potenzialità significative.

“Ripartiamo dalle persone, dalla partecipazione e dall’ascolto – ha detto nel corso della serata la presidente Alice Fusco - Nella primavera dello scorso anno abbiamo vissuto una delle pagine più nere della storia moderna conselicese. Ma proprio al cospetto di una criticità dalle proporzioni enormi la risposta della comunità si è distinta per spirito di solidarietà e coesione”. E ancora: “Così abbiamo capito che insieme potevamo davvero fare qualcosa di importante – ha aggiunto -. Un dialogo e un confronto continuo che ha dato il via ad un’aggregazione spontanea e numericamente crescente. La nostra non è un’associazione legata a bandiere o simboli ma nasce da un senso di civismo puro e spirito di democrazia”.

“Vogliamo fare il punto su quello che funziona e quello che funziona meno nel territorio – ha sottolineato la Fusco - L’attenzione per la comunità in cui viviamo è il punto di partenza per valorizzare il più possibile un territorio dalle potenzialità importanti. La nostra associazione è aperta a chiunque desideri portare in dote idee e progetti per il bene di Conselice, Lavezzola e San Patrizio”. E sul territorio arrivano alcuni punti di ascolto. “Abbiamo bisogno di voi, delle vostre idee, competenze e conoscenze, ma soprattutto di quante più persone possibili mosse dalla passione per il nostro territorio e dalla voglia di assumere un ruolo attivo in questo progetto – ha concluso la presidente - Unire le forze e lavorare insieme per raccogliere quante più istanze possibili da trasformare in azioni concrete per Ripartire. Vogliamo crescere ancora come gruppo perché la forza del tessuto associazionistico va ricercata proprio nei principi di condivisione, partecipazione, impegno e passione. Vogliamo costruire insieme ai nostri concittadini un progetto in cui potersi riconoscere”.