100 quintali di rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche dagli studenti di Cervia

Si è conclusa con la premiazione delle scuole vincitrici l’edizione dello scorso anno scolastico del concorso Riciclandino, che promuove l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie. Il progetto, giunto alla sua dodicesima edizione, ripartirà il 1° ottobre prossimo ed è a cura del Comune di Cervia e del Gruppo Hera, in collaborazione anche con i Comuni dell’unione della Romagna faentina, di Ravenna, Russi, ATERSIR e Legambiente. Le premiazioni degli studenti cervesi sono avvenute alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cervia Cesare Zavatta e del Gruppo Hera che hanno consegnato i riconoscimenti alle scuole vincitrici, rappresentate da oltre 125 bambini presenti.

Le scuole del Comune di Cervia hanno conferito oltre 10.000 Kg. Tra esse i migliori risultati sono stati raggiunti dai piccoli allievi della scuola primaria Carducci che, grazie al lodevole impegno di bambini e famiglie che hanno conferito in stazione ecologica circa 4.459 Kg di rifiuti differenziati, si sono aggiudicati 558 euro e si sono confermati miglior scuola della provincia per i risultati ottenuti. A seguire: la scuola Primaria Fermi con 217 euro (circa 1.610 Kg di rifiuti differenziati conferiti) e la scuola d’infanzia XXV Aprile con 189 euro (circa 1.483 Kg di rifiuti differenziati conferiti). Premiati anche 45 bimbi della scuola dell’Infanzia Casa dei bimbi 2 per il migliore risultato pro capite: 43 kg di rifiuti differenziati a testa conferiti in stazione ecologica nel periodo di attivazione del progetto.

Da parte delle scuole, che grazie all’impegno dei dirigenti scolastici hanno inserito Riciclandino nei loro piani formativi, e delle famiglie degli studenti del ravennate, il tema della raccolta differenziata è molto sentito: complessivamente sono stati infatti conferiti alla stazione ecologica del territorio della provincia di Ravenna circa 398.000 Kg. di rifiuti differenziati. Per le scuole della provincia di Ravenna aderenti a Riciclandino, in tutto 195, erano in palio oltre 65.000 euro in denaro e oltre 2.805 risme di carta.

Come si utilizza la tessera di Riciclandino

Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno. I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche per conferire i rifiuti ed esibiscono il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a barre della vecchia bolletta di igiene ambientale) per i conferimenti in stazione ecologica assieme alla Tessera Riciclandino e usufruisce dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio vegetale e batterie. In più ulteriori € 4 per i conferimenti di ingombranti e RAEE voluminosi, come da regolamento ATERSIR. I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli RAEE conferiti in stazione ecologica contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. Comunque, tutti i rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica fanno ottenere risme di carta riciclata. Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.