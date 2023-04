15 opere d'arte all'asta per aiutare le vittime del terremoto in Turchia e Siria

L'arte per dare aiuto a chi ha più bisogno. Sono 15 le opere che verranno battute all'asta per le vittime più piccole del terremoto che ha colpito Turchia e Siria tra il 5 e il 6 febbraio 2023. Opere di artisti di fama internazionale che l'associazione ravennate Anime Senza Voce ha già donato e fatto partire proprio da Ravenna con destinazione comune di Sonthofen Stadthausgalerie (Germania) sede dell'organizzazione per la raccolta fondi delle vittime minori del terremoto (www.in-oa.de), opere per un valore potenziale di circa ventimila euro.

Anime Senza Voce è una associazione composta da artisti locali e internazionali che si battono contro l'abusivismo minorile, dando voce alle vittime di abuso minorile e, anche questa volta, dando voce alle piccole vittime del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria lasciandoli orfani e senza tetto. Le opere che verranno battute all'asta online il 28 aprile potranno essere visionate a partire dal 18 Aprile tramite le pagine web e social di Anime Senza Voce. Questi gli artisti che hanno donato le opere per l'asta di beneficenza: Brigitte Ostwald (Austria), Elena Kiseleva (Russia), Petra Moosbrugger (Germania), Ingeborg Saes (Germania), Roberta Coral (Italia), Nadj Nada (Bosnia), Inge Zuck (Germania), Manuela Eibensteiner (Austria) e Irmgard Mehlmann (Austria).