Nasceva 232 anni fa Gioachino Rossini: le radici musicali del grande compositore in Romagna

La Romagna, terra di musica e grandi artisti, celebra il 29 febbraio il 232esimo anniversario della nascita di Gioachino Rossini, ritenuto uno dei più grandi compositori e operisti d'Italia. Nato a Pesaro nel 1792, il giovane Rossini visse a Lugo di Romagna dal 1802 al 1804 e proprio in questi anni vedranno la luce i primi germogli del suo immenso talento musicale, un talento che conquisterà il mondo grazie ad alcune straordinarie opere come "Il barbiere di Siviglia", "Semiramide" e "Guglielmo Tell".

La musica scorreva sicuramente nel dna di Rossini: era infatti figlio di Giuseppe, detto Vivazza, suonatore di corno e tromba nella banda cittadina e nei teatri di Pesaro, e della cantante Anna Guidarini. Già a Bologna, il piccolo Gioachino ebbe una prima infarinatura musicale, ma fu a Lugo, dove la famiglia si era nel frattempo trasferita, che l'apprendistato musicale di Rossini ha davvero inizio. Nella città romagnola, dove era presente la casa del nonno (oggi la Casa Museo Rossini) Gioachino prese lezioni di basso cifrato e composizione dal canonico don Giuseppe Malerbi (al quale, insieme al fratello, è dedicato una scuola di musica a Lugo) che gli fece conoscere i lavori di Mozart e Haydn. Uno studio che poi sfocia nelle “Sei sonate a quattro” composte nel 1804.

E questo legame, breve ma intenso, è ancora vivo nel presente di Lugo. La città ha infatti dedicato all'illustre maestro il proprio teatro (gravemente danneggiato nell'alluvione di maggio 2023), ed è presente Casa Rossini, un museo polifonico aperto nel 2020 e che ha ricevuto nei mesi scorsi il marchio delle "Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna". Innumerevoli sono poi gli eventi che Lugo dedica alla memoria del grande compositore, a partire dalla rassegna Rossini Open, fino agli eventi per celebrare anche quest'anno il suo compleanno. Una celebrazione alla quale si unisce anche Ravenna dove da domani andrà in scena uno dei capolavori del maestro: "Il Turco in Italia".