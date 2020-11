4 novembre, il sindaco di Bagnacavallo depone una corona al monumenti dei Caduti

Mercoledì mattina, nel Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, a nome di tutta la comunità bagnacavallese il sindaco Eleonora Proni ha deposto una corona al monumento ai Caduti in piazza della Libertà, in assenza di pubblico. A fianco del sindaco c’era il maresciallo Giuseppe Lettini, comandante della locale stazione dei Carabinieri. In via precauzionale, data la situazione epidemiologica a livello generale, non si sono tenute altre iniziative pubbliche.

"Nel ricordare il sacrificio di quanti, in tutte le guerre, hanno dato la vita per la nostra democrazia e la nostra libertà – ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook – desideriamo ringraziare le donne e gli uomini che prestano servizio per il nostro Paese con generosità e abnegazione. In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo riscoperto la fondamentale importanza di essere una comunità coesa e solidale. Sono certa che affronteremo gli ulteriori sacrifici che ci vengono richiesti con il senso di responsabilità che ci ha contraddistinto finora".