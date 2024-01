546 gatti abbandonati in un anno: il bilancio drammatico dell'infermeria felina

L’Enpa di Lugo presenta il bilancio dell’anno appena concluso, un anno tradotto in numeri che testimoniano il grande lavoro dei volontari in prima linea per la difesa e il soccorso degli animali in difficoltà. Nel 2023 nell'infermeria felina di Bizzuno sono transitati complessivamente 1223 gatti; circa la metà sono appartenenti a colonie, entrati per essere sterilizzati e reimmessi sul territorio. L’altra metà costituisce la nota dolente tra recuperi, abbandoni nel territorio e nelle colonie per un totale di 546 gatti.

"Numeri elevati che evidenziano ancora una volta come la mancata sterilizzazione di gatti di proprietà alimenti il proliferare del randagismo, con tutte le conseguenze nefaste che conosciamo. Tra queste non mancano gli incidenti stradali che hanno visti coinvolti ben 22 gatti nel territorio dell’Unione - precisano da Enpa - Da una parte animali non sterilizzati costretti al vagabondaggio in cerca di cibo e/o per fughe d’amore e dall’altra automobilisti sprezzanti dei limiti e dell’obbligo di soccorso. Il bollettino di chi si salva vede ricostruzioni mandibolari, femori e bacini fratturati, traumi cranici, ecc; lesioni che spesso colpiscono anche i cuccioli di pochi mesi lasciati girovagare senza controllo dai loro proprietari. Alla luce di questi numeri sono necessarie campagne di sterilizzazione soprattutto nelle zone agricole, dove è ancora radicata la propensione a considerare i gatti come animali adatti ad acchiappare topi senza preoccuparsi di nutrirli, curarli e tanto meno sterilizzarli. Peggio ancora, in presenza di cucciolate indesiderate, ci si libera del problema gettando i cuccioli come un rifiuto ed esponendoli al rischio di morte".

Il 2023 è stato anche l’anno dell’alluvione, e tra le ferite del territorio nel mese di maggio ci sono anche le migliaia di morti silenziose: "quelle dei tanti animali travolti dall’acqua e dal fango che per settimane ha fatto scempio devastando tutto quello che incontrava nel suo passaggio", spiega Enpa. In quei giorni i volontari, dopo aver messo in sicurezza gli animali ricoverati in struttura, con un intervento notturno d’urgenza mentre l’acqua esondata dal canale Tratturo stava invadendo i locali dell’infermeria e delle strutture annesse, sono stati impegnati con interventi continui nei territori di Conselice, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Boncellino per dare ospitalità agli animali di famiglie sfollate, per fornire cibo e medicinali ad animali ospitati al Palazzetto di Lugo e al Cartodromo di Conselice, per consegnare latte in polvere a balie rimaste isolate e senza elettricità e per rispondere alle tante telefonate di richieste di aiuto. "Sono state giornate di grande lavoro durante le quali abbiamo scoperto, ma non è stata una novità, la grande solidarietà da parte di tante associazioni e moltissimi privati che, da tutta Italia, ci sono venuti in soccorso", raccontano i volontari.

Elevato si conferma il numero delle adozioni: 519 gatti a dimostrazione del grande lavoro quotidiano svolto dai volontari per trovare famiglie disposte a prendersi cura per la vita di cuccioli e gatti adulti recuperati sul territorio. "Un grande applauso va fatto alla nostra rete di meravigliose balie, disposte a dedicare settimane della loro vita per nutrire e svezzare piccole anime indifese. Ma il lavoro della balia, che deve sostituirsi in tutto e per tutto a mamma gatta, va oltre il nutrimento dei cuccioli - conclude Enpa - occorre un grande impegno per crescere minuscole vite fragili, in termini di tempo e di energie, anche a livello emotivo ed umano e la responsabilità di accompagnare queste piccole creature, da pochi giorni di vita fino al momento dell'adozione, è davvero altissima".