62esimo premio 'Faenza Talks': gli artisti selezionati incontrano il pubblico in diretta

In attesa della premiazione del 62esimo Premio Faenza e di vedere le opere selezionate in concorso in mostra al Mic di Faenza dal 1 luglio al 29 ottobre, il Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ha ideato una serie di talk online dove gli artisti spiegano al pubblico il loro lavoro, in dialogo con uno dei giurati. Gli incontri avvengono ogni martedì, alle 16, fino al 9 maggio 2023. Gli artisti provenienti da tutto il mondo si connettono in diretta online per illustrare la propria opera, discutere sul rapporto tra ceramica e arte contemporanea e rispondere alle domande del pubblico.

La Giuria composta dalla direttrice del Mic Faenza, Claudia Casali, Judith Schwartz, presidente del Museum of Ceramic Art-NY, Ranti Tjan, direttore della Royal Academy of Art in The Hague, Tomohiro Daicho, senior curator del Momak di Kyoto, Irene Biolchini, guest curator del Mic Faenza ha selezionato 70 opere tra 1101 opere candidate di 723 artisti (o gruppi), pari a 570 nella categoria over e 153 nella categoria under 35. 60 le nazioni che hanno partecipato. Un grande partecipazione, soprattutto a livello internazionale, che dimostra quanto la ceramica in questo momento sia diventata un medium molto frequentato dall’arte contemporanea. Gli episodi dopo la diretta rimarranno registrati sul canale YouTube del MIC (@micfaenza) e sul sito www.micfaenza.org.