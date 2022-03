9 anni fa il femminicidio di Adela Simona Andro: una panchina in mosaico per dire 'stop' alla violenza

Sabato 2 aprile alle 16, in occasione del nono anniversario del femminicidio di Adela Simona Andro (1977-2013), su iniziativa di Linea Rosa e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ravenna, verrà inaugurata all'ingresso del CMP di Ravenna una panchina decorata in mosaico, realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Nervi-Severini. Un'istallazione simbolica per ribadire che contrastare la violenza sulle donne è un dovere che riguarda tutte e tutti.