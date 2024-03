A Bagnacavallo distintivo oro smeraldo al donatore 'da record': 100 donazioni di sangue per Mirco

Domenica 3 marzo Palazzo Vecchio ha ospitato l’assemblea annuale dei soci Avis di Bagnacavallo, alla presenza del segretario provinciale e vicepresidente regionale Renzo Angeli e della sindaca Eleonora Proni. Dopo la presentazione dell’attività svolta e del bilancio, il presidente dell’Avis comunale Cesare Giorgi ha sottolineato che nel corso del 2023 si è passati da 406 a 456 donatori e da 728 a 875 donazioni di sangue e plasma.

Il segretario Angeli ha posto l’attenzione sulle donazioni di plasma con l’auspicio che aumentino il più possibile essendo importanti per la preparazione di medicinali salvavita. La sindaca Eleonora Proni si è complimentata per l’impegno dei donatori che ha portato a ottimi risultati in un anno particolarmente difficile a causa degli eventi alluvionali.

Le benemerenze maturate nel 2023 sono state: 27 di rame, 18 d’argento, 6 d’argento dorato, 9 d’oro e 5 d’oro rubino in base al numero delle donazioni effettuate. Il distintivo oro smeraldo è andato invece a Mirco Poletti per le sue 100 donazioni.