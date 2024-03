A Cervia al via la seconda passeggiata di 'Mettiamo in marcia i marciapiedi'

Proseguono a Cervia le “passeggiate” promosse dal Consiglio di Zona Centro, Malva Sud e Bova, del progetto “Mettiamo in marcia i marciapiedi”, uno dei progetti di comunità più votati e sostenuto all’interno delle iniziative di Bilancio partecipato “C!PART - Cervia partecipa”.

Il primo incontro si è concluso sabato 9 marzo con la prima “passeggiata” nelle strade tra via Giove, Saturno, Nettuno e Plutone, concludendo sul lungomare in una bella mattina di sole, per fare sintesi e raccogliere le tante osservazioni suscitate. Una bella partecipazione attiva di 22 persone che “armati” di penne e schede hanno annotato indicazioni utili alla comunità. Sono state osservate, mappate criticità e punti di forza, raccogliendo 14 schede di luoghi del quartiere che hanno necessità di sguardi creativi per ripristinarne il loro buon uso.

Il prossimo appuntamento è sabato 23 marzo con ritrovo alle ore 10 presso l’incrocio di via Milazzo e via Teano per proseguire con la seconda passeggiata programmata. A piccoli gruppi, confrontandosi e percorrendo i marciapiedi a nord di via Milazzo, ne verrà testato il loro buon uso per tutti, residenti, giovani, anziani, turisti, persone con possibili difficoltà motorie temporanee o croniche. Un’altra bella occasione per aprire un confronto sull’uso e le possibili azioni di miglioramento dei marciapiedi del centro.

A seguire, il 3 aprile in Biblioteca comunale “Maria Gioia”, nella Circonvallazione Sacchetti 113, l’incontro conclusivo, in cui organizzare le tante annotazioni di criticità e possibili miglioramenti da presentare agli uffici comunali. Le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza e realizzate con la partecipazione di Villaggio Globale soc. coop.