A Faenza slittano Tari e Imu per gli alluvionati, il sindaco: "Serve legge speciale per azzerarli"

Slittano i tributi per i faentini colpiti dall'alluvione nei giorni scorsi, nella speranza che possano essere annullati del tutto. A confermarlo è il sindaco Massimo Isola annunciando la misura - che riguarderà, precisa, solo le aree che hanno subìto danni a causa del maltempo e non l'intera città.

"Abbiamo già ringraziato il Governo per l'impegno dimostrato nei giorni passati, deliberando lo stato di emergenza con uno stanziamento iniziale - dice il sindaco - Però abbiamo assoluto bisogno di uno sforzo in più. Dobbiamo fare in modo che le famiglie e le realtà colpite dall'alluvione possano tornare alla normalità. Che possano ricostruire la propria casa, il proprio futuro".

Il primo cittadino lancia l'appello: "È necessaria e urgente l'approvazione di una legge speciale che, in tempi brevi e con risposte rapide, sappia rispondere a questa necessità. A tal fine, stiamo coinvolgendo i parlamentari della regione, di tutti gli schieramenti, per richiedere il loro impegno in questa emergenza. La legge speciale è indispensabile anche per poter azzerare alcune tasse locali come Tari e Imu. Se questo non avvenisse, interverremo direttamente come Comune di Faenza studiando tutte le possibilità consentite. Nell'immediato faremo slittare le scadenze di Tari e Imu (purtroppo una parte delle cartelle erano partite pochi giorni fa). Infine, il sistema bancario, tramite comunicato stampa ufficiale di Abi, sta studiando meccanismi di supporto come il blocco dei pagamenti dei mutui".

Oltre a questa misura a partire dalle 12.30 di oggi, mercoledì 10, a domenica 14 maggio (inclusa), la sosta in tutti gli stalli blu del Comune di Faenza sarà gratuita.