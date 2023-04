A Massa Lombarda i più piccini danno lezione di raccolta differenziata

Negli ultimi giorni di marzo i bambini della sezione Arancione della Scuola dell'Infanzia comunale Pueris Sacrum hanno dato vita ad un'interessante esperienza educativa di raccolta differenziata all’interno dell’adiacente Parco Piave.

Grazie allo spunto dato dal progetto di Hera “La grande macchina del Mondo” attivo nelle scuole, i piccoli alunni, aiutati dalle insegnanti, si sono recati presso il Parco Piave di Massa Lombarda per raccogliere e differenziare i rifiuti che, cittadini incivili e maleducati, hanno lasciato fuori dai contenitori.



I bambini, che hanno voluto dare il loro piccolo ma importante contributo nel mantenere la città pulita, sono rimasti entusiasti. Per questo motivo l’iniziativa sarà riproposta nei prossimi mesi sia per sensibilizzare i piccoli alunni ma, soprattutto, per portare all’attenzione dei più grandi che i parchi, le strade, l’intero territorio è nostro e che tutti dobbiamo impegnarci per mantenerlo pulito e decoroso.



L'Assessore all'Ambiente Stefano Sangiorgi commenta: "La cura ed il decoro dell'ambiente, a maggior ragione degli spazi verdi in cui tutti i giorni abbiamo la fortuna di camminare, dovrebbe essere un onore e diritto per tutti quanti.

Le bambine ed i bambini ci hanno dimostrato come un piccolo ma importantissimo gesto possa rendere tutto ciò fattibile, essendo ancora una volta da esempio per gli adulti.



A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale ringrazio in primis le loro insegnanti che si sono dimostrate sensibili a questo tema, tutti i piccolini che hanno partecipato e le loro famiglie."